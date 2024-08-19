Глава ДУИС по СКО отделался штрафом за полученную взятку

«Приговором суда Мустафинов осужден к штрафу в размере 30 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора. Этим же приговором взяткодатель и посредник во взяточничестве осуждены к штрафам в размере 20 млн и 10 млн тенге, соответственно».Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции.