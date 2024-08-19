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Российские морпехи взяли в плен в Курской области 19 украинских диверсантов

КУРСК, 19 авг — РИА Новости. В Курской области морпехи взяли в плен большую группу украинских диверсантов, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства.

Источник: © РИА Новости

Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота захватили у Ольговки диверсионно-разведывательную группу из 19 украинских военнослужащих.

Они принадлежат к 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.

По данным на 18 августа, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 3460 военнослужащих и 50 танков.

В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.