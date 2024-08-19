Дым виден даже из соседнего города: склад с лаками и красками загорелся в Самаре

На месте происшествия сейчас работают 70 человек и 22 единицы техники, в том числе от МЧС России 52 человек и 16 спецмашин. На кадрах, опубликованных оперативным ведомством, видно, что все заволокло черным дымом. Видимость почти нулевая, ситуацию осложняет ветер. Известно, что погибших и пострадавших нет.