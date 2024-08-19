Дым виден даже из соседнего города: склад с лаками и красками загорелся в Самаре

В Самаре вспыхнул склад с лакокрасочными материалами. Пожар начался в двенадцатом часу дня 19 августа 2024 года. Рассказываем все, что известно о происшествии на данный момент.
Черный столб дыма над городом
Сообщения о пожаре в Куйбышевском районе Самары стали появляться примерно в 11 часов. Люди заметили столб черного дыма, который поднялся в небо в районе «стошки». Он был настолько большой, что его даже увидели жители соседнего Новокуйбышевска.
В той части областной столицы расположены промпредприятия, поэтому сначала самарцы подумали, что пожар возник именно там. Однако впоследствии выяснилось, что огонь вспыхнул на территории стройбазы на пересечении улиц Грозненской и Нефтяников.
«В соцсетях писали, что был слышен хлопок. Никаких “бабахов” там не было. Я рядом живу, ничего не слышал», — поделился с «КП-Самара» местный житель.
Загорелся склад
Подробности рассказали в ГУ МЧС по Самарской области. Как выяснилось, на улице Грозненской, 35 загорелся склад, в котором находились лакокрасочные материалы.
Больше 50 сотрудников МЧС работают на месте пожара. ГУ МЧС России по Самарской области.
«Сообщение о пожаре поступило в 11:21. Пожарно-спасательные подразделения привлечены по повышенному рангу вызова — Пожар № 2. Установлено, что горит кровля склада. Площадь пожара составляет 1000 кв. м», — уточнили в оперативном ведомстве.
На месте происшествия сейчас работают 70 человек и 22 единицы техники, в том числе от МЧС России 52 человек и 16 спецмашин. На кадрах, опубликованных оперативным ведомством, видно, что все заволокло черным дымом. Видимость почти нулевая, ситуацию осложняет ветер. Известно, что погибших и пострадавших нет.
Жителей просят закрыть окна
На место также выехала глава Самары Елена Лапушкина. В помощь пожарным направили бойлеры с водой: шесть от МП «Благоустройство» и четыре от компании «СКС». Поскольку задымление из-за пожара сильное, жителей Волжского района, в частности Южного города, и Куйбышевского района просят закрыть окна в домах.