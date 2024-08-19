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Россияне пострадали в ДТП с автобусом в Литве

Автобус, ехавший из Риги в Калининград, попал в ДТП, пострадали 26 человек.

Источник: © РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 19 авг — РИА Новости. В Литве произошла авария с автобусом, пострадали граждане России, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Калининградской области.

«Агентство по международным и межрегиональным связям Калининградской области связалось с посольством России в Вильнюсе для уточнения всех деталей происшествия и того, какая необходима помощь. Координация всей необходимой помощи ведется через посольство России в Литве», — сказали в пресс-службе.

По данным СМИ, автобус ехал из Риги в Калининград и перевернулся недалеко от границы. В нем находились 47 человек, 26 из них доставили в больницу. Среди пострадавших есть несовершеннолетние.

Причины ДТП выясняются, по предварительной версии, водитель — 59-летний гражданин Латвии — не справился с управлением.