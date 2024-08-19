Пешехода насмерть сбили в Алматы

В начале августа в Турксибском районе Алматы на пешеходном переходе сбили женщину 68 лет. Она была доставлена в больницу с различными травмами. Мы также писали о случае, когда девушка пыталась припарковаться и совершила наезд на трех пешеходов, один из которых скончался.