Пешехода насмерть сбили в Алматы

Видео с места ДТП опубликовано в Telegram-канале Kozachkov offside. В посте под видео отмечается, что накануне на проспекте Сейфуллина в Алматы автобус сбил человека. Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Алматы, по факту ДТП расследуется дело.
«По факту ДТП со смертельным исходом в Управлении дознания расследуется уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых по уголовному делу будет принято процессуальное решение. Другие обстоятельства устанавливаются», — коротко сообщили в полиции.
В начале августа в Турксибском районе Алматы на пешеходном переходе сбили женщину 68 лет. Она была доставлена в больницу с различными травмами. Мы также писали о случае, когда девушка пыталась припарковаться и совершила наезд на трех пешеходов, один из которых скончался.