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Семейную пару осудили в Ангарске за нападение на полицейского

Ангарский городской суд вынес приговор 30-летнему мужчине и 37-летней женщине. Супругов обвиняли в применении насилия в отношении полицейского (ст. 318 УК РФ). Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу суда.

Источник: ТК Город

В июле этого года супружеская пара, изрядно выпив, находилась в одном из дворов города в ночное время. При этом муж и жена громко слушали музыку. В какой-то момент к ним подошел сотрудник патрульно-постовой службы и потребовал выключить музыку.

В отношении одного инспектора подсудимые применили насилие, не опасное для жизни и здоровья, нанося множественные удары руками по голове и другим жизненно важным частям тела потерпевшего, — уточняется в сообщении суда.

Уголовное дело в отношении супругов рассматривали в особом порядке. Мужчина и женщина свою вину признали. Суд вынес обвинительный приговор — 6 месяцев лишения свободы каждому условно. Кроме того, осужденные должны пройти консультацию у врача-нарколога, а при необходимости — лечение.