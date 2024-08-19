Семейную пару осудили в Ангарске за нападение на полицейского

В июле этого года супружеская пара, изрядно выпив, находилась в одном из дворов города в ночное время. При этом муж и жена громко слушали музыку. В какой-то момент к ним подошел сотрудник патрульно-постовой службы и потребовал выключить музыку.
В отношении одного инспектора подсудимые применили насилие, не опасное для жизни и здоровья, нанося множественные удары руками по голове и другим жизненно важным частям тела потерпевшего, — уточняется в сообщении суда.
Уголовное дело в отношении супругов рассматривали в особом порядке. Мужчина и женщина свою вину признали. Суд вынес обвинительный приговор — 6 месяцев лишения свободы каждому условно. Кроме того, осужденные должны пройти консультацию у врача-нарколога, а при необходимости — лечение.