Следовавший в Калининград автобус перевернулся в Литве: есть пострадавшие

«20 человек получили травмы различной степени тяжести», — пишут СМИ.
ДТП произошло рано утром в приграничном с Калининградской областью районе Литвы, уточняет ТАСС со ссылкой на новостной портал Delfi. В общей сложности в транспортном средстве находились 47 человек. Пострадавшим оказывают помощь, среди них были дети.
«Агентство по международным и межрегиональным связям Калининградской области связалось с посольством России в Вильнюсе для уточнения всех деталей происшествия и необходимой помощи», — рассказали «ФедералПресс» в региональном правительстве.
Координация всей необходимой помощи ведется через посольство РФ в Литве, региональное правительство готово оказать все необходимое содействие.