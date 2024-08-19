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Следовавший в Калининград автобус перевернулся в Литве: есть пострадавшие

КАЛИНИНГРАД, 19 августа, ФедералПресс. В Литве 20 человек пострадали в ДТП. Известно, что автобус, который ехал из Риги в Калининград, перевернулся.

«20 человек получили травмы различной степени тяжести», — пишут СМИ.

ДТП произошло рано утром в приграничном с Калининградской областью районе Литвы, уточняет ТАСС со ссылкой на новостной портал Delfi. В общей сложности в транспортном средстве находились 47 человек. Пострадавшим оказывают помощь, среди них были дети.

«Агентство по международным и межрегиональным связям Калининградской области связалось с посольством России в Вильнюсе для уточнения всех деталей происшествия и необходимой помощи», — рассказали «ФедералПресс» в региональном правительстве.

Координация всей необходимой помощи ведется через посольство РФ в Литве, региональное правительство готово оказать все необходимое содействие.