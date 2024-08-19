«На вас хотят оформить кредит»: за три дня мошенники обманули 12 жителей Иркутской области на сумму 4,8 млн

За прошедшие три дня телефонные мошенники похитили 4,8 миллионов рублей у 12 жителей Иркутской области. Самой популярной схемой обмана остается звонок от лжеброкера. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
Так к полицейским обратился формовщик железобетонных конструкций из Черемховского района. Он рассказал, что несколько дней назад на него вышел якобы сотрудник госуслуг, который заявил о том, что неизвестные пытаются взломать его личный кабинет, а также оформить кредит. По инструкции аферистов, чтобы сберечь все деньги, мужчина перевел все на якобы безопасный счет. Так он и лишился 1 миллиона 683 тысяч рублей.
— Также от действий аферистов пострадала 69-летняя жительница Усть-Илимска. Она доверилась звонку от якобы правоохранителя, который сообщил о попытках похитить с ее счета деньги. Пенсионерка поверила собеседнику и обналичила со своего вклада деньги, а затем перечислила через банкомат на «резервный счет». Общий ущерб составил 400 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе ведомства.
С начала августа мошенники уже успели обмануть 110 жителей Приангарья. Потерпевшие лишились 58,6 миллиона рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске таможенник отказался от получения взятки в размере 50 тысяч рублей.