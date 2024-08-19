«На вас хотят оформить кредит»: за три дня мошенники обманули 12 жителей Иркутской области на сумму 4,8 млн

Так к полицейским обратился формовщик железобетонных конструкций из Черемховского района. Он рассказал, что несколько дней назад на него вышел якобы сотрудник госуслуг, который заявил о том, что неизвестные пытаются взломать его личный кабинет, а также оформить кредит. По инструкции аферистов, чтобы сберечь все деньги, мужчина перевел все на якобы безопасный счет. Так он и лишился 1 миллиона 683 тысяч рублей.