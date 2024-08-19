В Госдуме объяснили удары ВСУ по мостам в Курской области

16 августа советник исполняющего обязанности губернатора Курской области Роман Алехин заявил, что украинские военные разрушили мост через реку Сейм, выпустив по переправе несколько ракет HIMARS американского производства. В связи с этим часть сел района оказалась отрезана — это Теткино, Попово-Лежачи, Волфино и еще около 27 населенных пунктов. Эвакуировать мирное население теперь можно только по воде.