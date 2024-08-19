18 человек пострадали при пожаре на нефтебазе в Пролетарске

При пожаре на нефтебазе в Пролетарске пострадали 18 человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
— На данный момент 18 пожарных обратились к медикам, 14 из них оказана амбулаторная помощь. Остальные доставлены в ЦРБ, и находятся там в состоянии средней тяжести из-за полученных ожогов. Готовим перевод двух из них в медучреждения Ростова, — проинформировал Василий Голубев.
Известно, что по поручению главы региона в Пролетарск уже выехала дополнительная бригада медиков.
Напомним, о возгорании на нефтебазе стало известно утром 18 августа. Тогда губернатор сообщил, что после падения обломков сбитых БПЛА на территории промышленных складов произошло возгорание дизтоплива.
Оперативно были привлечены подразделения экстренной службы, также задействовали пожарный поезд. Вечером 18 августа на месте происшествия работали уже три пожарных поезда. Также к этому моменту был введен режим повышенной готовности.
Позже было увеличено количество сил и средств. Сегодня, 19 августа, режим повышенной готовности перевели в режим чрезвычайной ситуации.