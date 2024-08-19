18 человек пострадали при пожаре на нефтебазе в Пролетарске

— На данный момент 18 пожарных обратились к медикам, 14 из них оказана амбулаторная помощь. Остальные доставлены в ЦРБ, и находятся там в состоянии средней тяжести из-за полученных ожогов. Готовим перевод двух из них в медучреждения Ростова, — проинформировал Василий Голубев.