Полковник Ходаренок: ВСУ рушат мосты под Курском, так как не планируют наступать

А если учесть, что войск ВС РФ на этом направлении практически не было, и противник в полном объеме воспользовался фактором внезапности, то даже и это продвижение не выглядит каким-либо приличным результатом. И говорить о стратегических подвижках в ходе вооруженной борьбы по результатам событий в Курской области пока явно не стоит.