ГПК Беларуси: латвийские силовики покалечили троих иностранцев

МИНСК, 19 авг — Sputnik. Белорусские пограничники обнаружили на границе с Латвией трех избитых иностранцев, об этом рассказали в пресс-службе Госпогранкомитета.
По данным ведомства, пострадавшие — граждане Афганистана в возрасте от 20 до 29 лет. Сотрудники Полоцкого погранотряда нашли их в изможденном состоянии в воскресенье, 18 августа.
Иностранцам была вызвана скорая помощь, их доставили в Браславскую ЦРБ. У мужчин диагностировано сотрясение головного мозга, закрытые переломы голеней и кистей рук, ушибы плечевых суставов и ног.
Как рассказали беженцы сотрудникам СК, на территории Латвии они попросили помощи. Однако мужчин жестоко избивали на протяжении пяти часов, применяя резиновые палки, электрошокер, а также натравливали собак.
После издевательств их вынудили идти в Беларусь, пригрозив убийством, если снова окажутся на латвийской территории.
В СК сообщили, что по данному факту Браславским районным отделом Следственного комитета проводится проверка.