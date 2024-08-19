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ГПК Беларуси: латвийские силовики покалечили троих иностранцев

Граждане Афганистана получили травмы различной степени тяжести, в Беларуси их госпитализировали и оказали медицинскую помощь.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 авг — Sputnik. Белорусские пограничники обнаружили на границе с Латвией трех избитых иностранцев, об этом рассказали в пресс-службе Госпогранкомитета.

По данным ведомства, пострадавшие — граждане Афганистана в возрасте от 20 до 29 лет. Сотрудники Полоцкого погранотряда нашли их в изможденном состоянии в воскресенье, 18 августа.

Иностранцам была вызвана скорая помощь, их доставили в Браславскую ЦРБ. У мужчин диагностировано сотрясение головного мозга, закрытые переломы голеней и кистей рук, ушибы плечевых суставов и ног.

Как рассказали беженцы сотрудникам СК, на территории Латвии они попросили помощи. Однако мужчин жестоко избивали на протяжении пяти часов, применяя резиновые палки, электрошокер, а также натравливали собак.

После издевательств их вынудили идти в Беларусь, пригрозив убийством, если снова окажутся на латвийской территории.

В СК сообщили, что по данному факту Браславским районным отделом Следственного комитета проводится проверка.