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В Ивьевском районе мужчину убило током при попытке зарядить телефон

В доме одной из деревень Ивьевского района (Гродненская область) милиция нашла тело 54-летнего хозяина.

Источник: Государственный комитет судебных экспертиз

По информации Государственного комитета судебных экспертиз, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Рядом с трупом мужчины обнаружили электрооборудование «с явными признаками неисправностей» — мобильный телефон и зарядные устройства.

Точную причину смерти выяснила судебно-медицинская экспертиза — воздействие технического электричества.

«На ладонных поверхностях кистей мужчины судебные эксперты обнаружили характерные для поражения электрическим током “электрометки” — пораженные участки кожных покровов, через которые произошел вход электрического разряда», — говорится в сообщении комитета.

Судебные эксперты напоминают:

  • ни в коем случае не касайтесь оголенных проводов, по которым идет электрический ток;
  • не используйте оборудование с изношенными шнурами, поврежденной изоляцией или сломанными штекерами;
  • не проверяйте наличие электрического тока в приборах или проводах пальцами;
  • чтобы не повредить изоляцию кабеля и не допустить коротких замыканий, не защемляйте провода дверьми, оконными рамами и т. д.
  • детям не позволяйте трогать розетки, вставлять в них посторонние предметы, так как это может привести к поражению током.

несчастный случай