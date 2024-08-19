В Ивьевском районе мужчину убило током при попытке зарядить телефон

По информации Государственного комитета судебных экспертиз, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Рядом с трупом мужчины обнаружили электрооборудование «с явными признаками неисправностей» — мобильный телефон и зарядные устройства.
Точную причину смерти выяснила судебно-медицинская экспертиза — воздействие технического электричества.
«На ладонных поверхностях кистей мужчины судебные эксперты обнаружили характерные для поражения электрическим током “электрометки” — пораженные участки кожных покровов, через которые произошел вход электрического разряда», — говорится в сообщении комитета.
Судебные эксперты напоминают:
- ни в коем случае не касайтесь оголенных проводов, по которым идет электрический ток;
- не используйте оборудование с изношенными шнурами, поврежденной изоляцией или сломанными штекерами;
- не проверяйте наличие электрического тока в приборах или проводах пальцами;
- чтобы не повредить изоляцию кабеля и не допустить коротких замыканий, не защемляйте провода дверьми, оконными рамами
и т. д.
- детям не позволяйте трогать розетки, вставлять в них посторонние предметы, так как это может привести к поражению током.