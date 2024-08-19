19 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Детский сад и жителей домов эвакуировали в Витебске из-за прорыва газопровода, сообщили БЕЛТА в МЧС.
В Витебске ликвидируют повреждение газопровода
Инцидент произошел сегодня по ул. Шмырева. В 10.44 спасателям поступило сообщение о порыве газопровода.
Неподалеку от места инцидента расположен детский сад № 8. Работники МЧС эвакуировали из него 25 детей и 10 человек персонала, еще трех человек эвакуировали из близлежащих домов, отметили в ведомстве.
Место проведения работ оцепили. Восстановительные работы проводит аварийная бригада «Витебскгаз». Пострадавших в результате инцидента нет. -0-
В Витебске из-за прорыва газопровода эвакуировали детский сад и жителей домов
Инцидент произошел сегодня по ул. Шмырева. В 10.44 спасателям поступило сообщение о порыве газопровода.
19 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Детский сад и жителей домов эвакуировали в Витебске из-за прорыва газопровода, сообщили БЕЛТА в МЧС.