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В Витебске из-за прорыва газопровода эвакуировали детский сад и жителей домов

Инцидент произошел сегодня по ул. Шмырева. В 10.44 спасателям поступило сообщение о порыве газопровода.

19 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Детский сад и жителей домов эвакуировали в Витебске из-за прорыва газопровода, сообщили БЕЛТА в МЧС.

В Витебске ликвидируют повреждение газопровода

Инцидент произошел сегодня по ул. Шмырева. В 10.44 спасателям поступило сообщение о порыве газопровода.

Неподалеку от места инцидента расположен детский сад № 8. Работники МЧС эвакуировали из него 25 детей и 10 человек персонала, еще трех человек эвакуировали из близлежащих домов, отметили в ведомстве.

Место проведения работ оцепили. Восстановительные работы проводит аварийная бригада «Витебскгаз». Пострадавших в результате инцидента нет. -0-