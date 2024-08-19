Тело женщины нашли на окраине Усть-Каменогорска

На теле убитой обнаружены телесные повреждения.
«На окраине одного из садоводческих обществ Усть-Каменогорска обнаружено тело неизвестной женщины около 45−50 лет с видимыми телесными повреждениями. По факту убийства возбуждено уголовное дело, назначена экспертиза, проводятся следственные действия», — сообщили в пресс-службе департамента полиции Восточно-Казахстанской области.
Подробности произошедшего в полиции не разглашают, ссылаясь то, что расследование еще ведется.
Известно, что тело было найдено в садоводческом обществе «Алтайский садовод», рядом с автопарком.
«Подозреваемый в убийстве еще не задержан», — также сообщили в полиции региона.
В ДП ВКО просят жителей Усть-Каменогорска доверять информации только из официальных источников.