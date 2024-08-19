Тело женщины нашли на окраине Усть-Каменогорска

«На окраине одного из садоводческих обществ Усть-Каменогорска обнаружено тело неизвестной женщины около 45−50 лет с видимыми телесными повреждениями. По факту убийства возбуждено уголовное дело, назначена экспертиза, проводятся следственные действия», — сообщили в пресс-службе департамента полиции Восточно-Казахстанской области.