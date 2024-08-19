«Вытащили из-под обломков с разбитой головой»: иномарка пробила стену дома, где спал 5-летний мальчик

Ночью 19 августа 56-летняя Анна Зыкова (все имена и фамилии изменены — прим. Ред.) проснулась от боли. Соскочив с постели, жительница деревни Нестериха Бурятии увидела, что кровать усыпана… стеклом! А на подушке, где ранее лежала ее голова, оказалась огромная оконная рама. Женщина вскрикнула! Но не от страха за себя, а за пятилетнего внука Стёпу. Мальчишка спал вместе с бабушкой на одной кровати. У ребенка была разбита голова… Стёпа был в сознании, но настолько напуган, что и слова не мог сказать. Что произошло? Высвободив внука из-под обломков, бабушка поняла… В 2:00 в палисаднике под окнами дымилась чужая машина. В стену дома Зыковых въехал и проломил ее автомобиль. За рулем — 19-летняя девушка без водительских прав, а на пассажирском сидении 16-летний парень. Полиция проводит проверку. В это время КП-Иркутск связалась с 24-летней Екатериной, мамой Степы, которая рассказала, как чувствует себя ребенок.