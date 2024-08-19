«Вытащили из-под обломков с разбитой головой»: иномарка пробила стену дома, где спал 5-летний мальчик

Ночью 19 августа 56-летняя Анна Зыкова (все имена и фамилии изменены — прим. Ред.) проснулась от боли. Соскочив с постели, жительница деревни Нестериха Бурятии увидела, что кровать усыпана… стеклом! А на подушке, где ранее лежала ее голова, оказалась огромная оконная рама. Женщина вскрикнула! Но не от страха за себя, а за пятилетнего внука Стёпу. Мальчишка спал вместе с бабушкой на одной кровати. У ребенка была разбита голова… Стёпа был в сознании, но настолько напуган, что и слова не мог сказать. Что произошло? Высвободив внука из-под обломков, бабушка поняла… В 2:00 в палисаднике под окнами дымилась чужая машина. В стену дома Зыковых въехал и проломил ее автомобиль. За рулем — 19-летняя девушка без водительских прав, а на пассажирском сидении 16-летний парень. Полиция проводит проверку. В это время КП-Иркутск связалась с 24-летней Екатериной, мамой Степы, которая рассказала, как чувствует себя ребенок.
«Проплакал всю ночь во сне».
Екатерина сейчас одна воспитывает сына. Глава семьи погиб в зоне СВО в январе 2023 года, выполняя боевое задание. Поднимать на ноги ребенка вдове помогают ее родные.
— Мы со Стёпой живем в селе Баргузин. Но из-за работы периодически отвожу сына к маме в деревню Нестериха, которая находится в семи километрах от нас, — неохотно рассказывает о личной жизни Екатерина. — Спокойнее, когда ребенок под чутким присмотром.
19 августа в доме Анны находились двое детей: Стёпа и еще один 14-летний внук, ребенок старшего сына. Сибирячка со Стёпой легла спать в одну кровать. Старший внук ночевал в другой комнате.
Екатерина спала дома, когда ее разбудил телефонный звонок. На экране высветился номер соседей из деревни Нестериха.
«В дом въехала машина. Стёпа пострадал…», — сибирячка собрала вещи и помчалась к сыну.
— Дома их не застала. Пока была в дороге, Стёпу и маму увезли в больницу. Врачи сказали, что у сына ушибы и трещина на коже головы. Порез небольшой, поэтому его не стали зашивать, а только обработали. А у мамы — синяки и ушибы.
Сейчас Стёпа находится дома вместе с мамой и бабушкой. Его здоровью ничего не угрожает. Однако Екатерина отмечает, что сын стал беспокойным — плачет во сне.
— Дом с участком пострадали. Предстоит поставить новые ворота, окно, привести в порядок осыпавшиеся стену, потолок и испорченный линолеум. Да и палисадник во дворе сломан.
«Не собираемся подавать заявление в полицию».
— Позже мама рассказала, что обнаружила в машине на водительском сидении девушку без сознания, которая периодически приходила в себя и извинялась. А рядом сидел 16-летний подросток. На вопросы мамы, как такое произошло, он не отвечал. Насколько стало известно от соседей, машина принадлежала родителям парня, — рассказывает Екатерина. — Есть предположение, что взрослые сами дали ключи ему.
Первым делом к месту приехали родители девушки. Вскоре к дому Анны прибыли полиция и скорая помощь.
— Родители девушки извинились перед нашей семьей и обещали починить ворота и вставить окно. Не собираемся подавать заявление в полицию или требовать моральную компенсацию от родителей девушки и подростка.
ОФИЦИАЛЬНО.
— Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства ДТП в Баргузинском районе, — рассказывает в ГУ МВД Бурятии. — По предварительным данным ночью 19 августа в селе Нестериха 19-летняя водитель автомобиля «Ниссан», не имеющая прав управления ТС, следуя по ул. Советской не справилась с управлением и совершила наезд на жилой дом. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получила сама водитель, 16-летний пассажир и 5-летний ребенок, находившийся в доме. У водителя взята кровь на наличие алкоголя. По факту ДТП проводится проверка.
Девушке грозит административный штраф от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей за вождение без удостоверения.