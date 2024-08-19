Мошенники придумали новый способ обмана омичей

«Мой супруг ходил словно под гипнозом и хотел перевести деньги, поскольку они беженцы им есть нечего. Сегодня он ходил в банк и там сказали, что ничего вводить нельзя. Это мошенники, которые таким образом оформляют на вас микрозаймы».