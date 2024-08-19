Мошенники придумали новый способ обмана омичей

«Моему мужу пришли на карту деньги в размере 5500, но узнали мы об этом лишь после того, как нам позвонили с неизвестного номера. Пожилая женщина сообщила, что нечаянно отправила деньги», — рассказала женщина.
По словам омички, никакие деньги они пересылать не стали, но практически сразу ее мужу с номера 900 пришло сообщение о том, что необходимо ввести код и вся проблема будет решена.
«Мой супруг ходил словно под гипнозом и хотел перевести деньги, поскольку они беженцы им есть нечего. Сегодня он ходил в банк и там сказали, что ничего вводить нельзя. Это мошенники, которые таким образом оформляют на вас микрозаймы».
Сибирячка также добавила, что если пришли деньги от неизвестного лица и потом поступают звонки с просьбой вернуть деньги, которые якобы человек случайно отправил, нужно блокировать номер и незамедлительно ехать в банк.
«Там вам помогут», — резюмировала женщина.