В Приморье подросток забрался на крышу вагона грузового поезда и получил удар током

В Приморье на железнодорожной станции Вторая речка Дальневосточной железной дороги 12-летний подросток забрался на крышу вагона грузового поезда и задел контактную сеть, вследствие чего его ударило током. На данный момент ребенок доставлен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Дальневосточной траспортной прокуратуры.
Инцидент произошел сегодня, 19 августа, в районе 16.30 На данный момент обстоятельства происшествия устанавливаются.
«Приморской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также о профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — уточнили в ведомстве.
Напомним, что ранее в Находке подросток получил травмы на железной дороге. Он не услышал звуковые сигналы проходящего локомотива из-за музыки в наушниках.