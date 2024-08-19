В Приморье подросток забрался на крышу вагона грузового поезда и получил удар током

В Приморье на железнодорожной станции Вторая речка Дальневосточной железной дороги 12-летний подросток забрался на крышу вагона грузового поезда и задел контактную сеть, вследствие чего его ударило током. На данный момент ребенок доставлен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Дальневосточной траспортной прокуратуры.