Режим ЧС ввели из-за пожара на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области

На месте тушения нефтебазы в Пролетарске Ростовской области ввели режим ЧС. Информацию об этом сегодня, 19 августа, опубликовал губернатор Василий Голубев.
— С учетом сложности пожара на территории Пролетарского района режим повышенной готовности перевели в режим чрезвычайной ситуации, — проинформировал в Telegram Василий Голубев.
К этому моменту на месте происшествия увеличили количество сил и средств. Аварийно-спасательные подразделения делают все возможное, чтобы локализовать горение.
Известно, что во время тушения пострадали 18 пожарных, 14-ти из них была оказана амбулаторная помощь. Остальных доставили в ЦРБ, сейчас они находятся в состоянии средней тяжести из-за ожогов. Двух пострадавших планируют перевести на лечение в Ростов-на-Дону.
Напомним, о возгорании на нефтебазе стало известно утром 18 августа. Тогда сообщалось о возгорании дизтоплива на территории промскладов в результате падения обломков БПЛА. После этого на месте происшествия были привлечены экстренные службы, задействовали три пожарных поезда. Вечером 18 августа был введен режим повышенной готовности.