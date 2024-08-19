Режим ЧС ввели из-за пожара на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области

Известно, что во время тушения пострадали 18 пожарных, 14-ти из них была оказана амбулаторная помощь. Остальных доставили в ЦРБ, сейчас они находятся в состоянии средней тяжести из-за ожогов. Двух пострадавших планируют перевести на лечение в Ростов-на-Дону.