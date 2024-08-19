Следком возбудил уголовное дело после ЧП на газопроводе в Стерлитамаке

Как сообщили в СК по РБ, сегодня в Стерлитамаке вблизи одного из нефтехимических предприятий города при проведении работ по обследованию газовой магистрали, находящейся в ведении завода, произошла утечка газа и возгорание газовоздушной смеси. В результате три человека получили термические ожоги. Они госпитализированы в реанимацию для оказания помощи.