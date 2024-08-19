Олбани
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Следком возбудил уголовное дело после ЧП на газопроводе в Стерлитамаке

В Стерлитамаке возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности на предприятии, повлекшего травмирование людей.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Как сообщили в СК по РБ, сегодня в Стерлитамаке вблизи одного из нефтехимических предприятий города при проведении работ по обследованию газовой магистрали, находящейся в ведении завода, произошла утечка газа и возгорание газовоздушной смеси. В результате три человека получили термические ожоги. Они госпитализированы в реанимацию для оказания помощи.

На место происшествия выехали руководитель и следователи следственного отдела, а также следователи-криминалисты аппарата следственного управления совместно с сотрудниками МВД, МЧС и другими экстренными службами.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, изымается необходимая документация, в ближайшее время будет назначен комплекс судебных экспертиз с целью установления причины возгорания и иных обстоятельств произошедшего.