Следком возбудил уголовное дело после ЧП на газопроводе в Стерлитамаке

Как сообщили в СК по РБ, сегодня в Стерлитамаке вблизи одного из нефтехимических предприятий города при проведении работ по обследованию газовой магистрали, находящейся в ведении завода, произошла утечка газа и возгорание газовоздушной смеси. В результате три человека получили термические ожоги. Они госпитализированы в реанимацию для оказания помощи.
В настоящее время проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, изымается необходимая документация, в ближайшее время будет назначен комплекс судебных экспертиз с целью установления причины возгорания и иных обстоятельств произошедшего.