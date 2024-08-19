В Минском районе в ДТП с лосем пострадали трое детей

Около 17.50 17 августа на 31-м км автодороги Р58 Минск-Калачи-Мядель 38-летний житель Минского района на автомобиле Opel Signum, двигаясь в направлении Мяделя, совершил наезд на внезапно выбежавшего лося в непосредственной близости перед автомашиной. После чего автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся во встречном направлении MAZ под управлением водителя 1984 года рождения. В автоаварии пострадали несовершеннолетние пассажиры автомобиля Opel Signum — две девочки, 2023-го и 2009-го, и мальчик 2015 года рождения.



Дети с полученными телесными повреждениями доставлены в больницу.



Кроме того, как рассказали в МЧС, 18 августа в 22.37 спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии вблизи деревни Каменное Дзержинского района. Выяснилось, что легковушка столкнулась с лосем. Помощь требовалась пассажирке на переднем сиденье авто.



При помощи специального инструмента спасатели срезали стойки в машине и помогли медикам погрузить пострадавшую в скорую.



До прибытия подразделений МЧС самостоятельно покинули авто водитель и его дочь. Семья доставлена в больницу.