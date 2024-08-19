Около 17.50 17 августа на 31-м км автодороги Р58 Минск-Калачи-Мядель 38-летний житель Минского района на автомобиле Opel Signum, двигаясь в направлении Мяделя, совершил наезд на внезапно выбежавшего лося в непосредственной близости перед автомашиной. После чего автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся во встречном направлении MAZ под управлением водителя 1984 года рождения. В автоаварии пострадали несовершеннолетние пассажиры автомобиля Opel Signum — две девочки, 2023-го и 2009-го, и мальчик 2015 года рождения.
Дети с полученными телесными повреждениями доставлены в больницу.
Кроме того, как рассказали в МЧС, 18 августа в 22.37 спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии вблизи деревни Каменное Дзержинского района. Выяснилось, что легковушка столкнулась с лосем. Помощь требовалась пассажирке на переднем сиденье авто.
При помощи специального инструмента спасатели срезали стойки в машине и помогли медикам погрузить пострадавшую в скорую.
До прибытия подразделений МЧС самостоятельно покинули авто водитель и его дочь. Семья доставлена в больницу.
В Минском районе в ДТП с лосем пострадали трое детей
19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе легковушка столкнулась с лосем и врезалась в MAZ, пострадали трое детей. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.
Около 17.50 17 августа на 31-м км автодороги Р58 Минск-Калачи-Мядель 38-летний житель Минского района на автомобиле Opel Signum, двигаясь в направлении Мяделя, совершил наезд на внезапно выбежавшего лося в непосредственной близости перед автомашиной. После чего автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся во встречном направлении MAZ под управлением водителя 1984 года рождения. В автоаварии пострадали несовершеннолетние пассажиры автомобиля Opel Signum — две девочки, 2023-го и 2009-го, и мальчик 2015 года рождения.