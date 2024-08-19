Завершено судебное следствие по делу Гульмиры Сатыбалды

Бывшую супругу олигарха Кайрата Сатыбалды и её доверенных лиц обвиняли в рейдерском захвате ряда предприятий, а также похищении человека и незаконном лишении свободы. Также Гульмире Сатыбалды было предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств для ремонта объектов Универсиады-2017, как сообщили в Антикоре.