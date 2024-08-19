Пожарных в Пролетарске обеспечили водой и питанием, помогают местные жители

В Пролетарском районе Ростовской области водой и питанием обеспечили пожарных, которые сейчас тушат промышленный склад с дизтопливом. Также помощь оказывают местные жители, сообщил губернатор Василий Голубев.
— Силами районной администрации организован подвоз воды, спасатели в полном объеме обеспечены горячим питанием. Благодарен жителям Пролетарска, которые с готовностью также оказывают помощь пожарным, — написал в Telegram Василий Голубев.
Известно, что во время тушения пострадали 18 пожарных, 14-ти из них была оказана амбулаторная помощь. Остальных доставили в ЦРБ, и сейчас они находятся в состоянии средней тяжести из-за ожогов. Двух пострадавших планируют перевести в Ростов-на-Дону.
Напомним, о возгорании на нефтебазе стало известно утром 18 августа. Тогда сообщалось о возгорании дизтоплива на территории промскладов в результате падения обломков БПЛА. После этого на месте происшествия были привлечены экстренные службы, задействовали три пожарных поезда. Вечером 18 августа был введен режим повышенной готовности, а 19 августа его изменили на режим чрезвычайной ситуации.