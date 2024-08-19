В массовом ДТП в Челябинской области погибли два человека

По уточненной информации, в результате аварии погибло два человека. Первая жертва ДТП — это женщина в возрасте 45−50 лет, которая была пассажиром «БМВ». Она скончалась на месте ЧП. Второй человек — водитель этой же иномарки. Известно, что мужчина умер по пути в больницу.