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В массовом ДТП в Челябинской области погибли два человека

Авария произошла сегодня утром, 19 августа, на 1660 километре трассы М-5 в Катав-Ивановском районе.

Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники полиции, однако в Управлении Госавтоинспекции Челябинской области уже сообщили некоторые подробности. По предварительной версии, «БМВ Х5» вылетел на «встречку», где врезался в большегруз «Скания». После этого уже грузовик столкнулся с «Тойота Королла» и «Вольво» с полуприцепом.

По уточненной информации, в результате аварии погибло два человека. Первая жертва ДТП — это женщина в возрасте 45−50 лет, которая была пассажиром «БМВ». Она скончалась на месте ЧП. Второй человек — водитель этой же иномарки. Известно, что мужчина умер по пути в больницу.