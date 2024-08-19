Бывшего заместителя хокима Наманганской области приговорили к 7,5 годам лишения свободы

Напомним, бывшего чиновника задержали в декабре прошлого года.
Согласно материалам суда, Саидахмад Султанов передал строительство нескольких внутренних дорог в регионе ООО «Наманганская строительно-проектная торговля» без проведения конкурса и без оформления проектно-сметной документации. Он вступил в сговор с руководителем ООО и другими лицами и расхитил средства из бюджета.
В частности, в четырех случаях было расхищено 15,5 миллиардов сумов. Сообщается, что бывший чиновник передал объекты дорожного строительства ООО «Наманган Констракшн Дизайн Трейд» без соответствующих документов и помог их своевременно профинансировать. Взамен в виде доли от руководителя ООО он получил 10 тысяч долларов в декабре 2021 года, 20 тысяч долларов в ноябре 2022 года и 20 тысяч долларов в марте 2023 года.
Кроме того, чиновник умудрился нанести ущерб государству, просто передвигаясь по региону. За замхокимом был закреплен автомобиль Captiva, состоящий на балансе хокимията региона. При этом он ездил на Hyundai Tucson Наманганского областного управления строительства и ЖКХ в том числе и в личных целях. За три года он израсходовал 13 359 литров бензина и причинил ущерб интересам государства и общества на сумму более 128 миллионов сумов.
Бывший чиновник также расходовал в личных целях деньги, которые он брал у бизнесменов за спонсирование футбольного клуба «Навбахор». В частности, в августе от двух частных спонсоров он получил по 30 тысяч долларов на спонсирование футбольного клуба.
Выяснилось также, что с ноября 2018 года по октябрь 2020 года, работая начальником главного управления строительства Наманганской области, Султанов расхитил крупную сумму бюджетных средств.
Саидахмада Султанова суд признал виновным по статьям 167 («Хищение или растрата в особо крупном размере»), 168 («Мошенничество в крупном размере»), 205 («Злоупотребление властью или должностными полномочиями»). Его приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы с лишением права занимать должности с материальной ответственностью и руководящие должности в государственных организациях в течение 3 лет.