Бывшего заместителя хокима Наманганской области приговорили к 7,5 годам лишения свободы

Кроме того, чиновник умудрился нанести ущерб государству, просто передвигаясь по региону. За замхокимом был закреплен автомобиль Captiva, состоящий на балансе хокимията региона. При этом он ездил на Hyundai Tucson Наманганского областного управления строительства и ЖКХ в том числе и в личных целях. За три года он израсходовал 13 359 литров бензина и причинил ущерб интересам государства и общества на сумму более 128 миллионов сумов.