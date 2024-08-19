Задержана подозреваемая в поджоге трех торговых центров в Ростове

Установлено, что жительнице Ростова позвонил аферист под видом полицейского. Он убедил ее оформить кредит и перевести деньги на указанный им «безопасный счет», а также организовать поджоги в торговых центрах с помощью фейерверков.
Первыми женщина подожгла ТЦ «Орбита» и «Парк». Она заходила в магазины под видом клиента, размещала там коробку с фейерверком, а затем поджигала и скрывалась с места происшествия. По пути в третий ТЦ «РИО» подозреваемая купила канистру бензина на заправке. Затем разлила в здании содержимое и устроила пожар. Уточняется, что во всех происшествиях персонал и посетители были эвакуированы, никто не пострадал.
Против задержанной возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).