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Задержана подозреваемая в поджоге трех торговых центров в Ростове

Правоохранители задержали в донской столице 33-летнюю женщину, которая за четыре часа 17 августа подожгла три ТЦ города: «Орбита», «Парк» и «РИО». Подозреваемая действовала по указаниям мошенников. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Установлено, что жительнице Ростова позвонил аферист под видом полицейского. Он убедил ее оформить кредит и перевести деньги на указанный им «безопасный счет», а также организовать поджоги в торговых центрах с помощью фейерверков.

Первыми женщина подожгла ТЦ «Орбита» и «Парк». Она заходила в магазины под видом клиента, размещала там коробку с фейерверком, а затем поджигала и скрывалась с места происшествия. По пути в третий ТЦ «РИО» подозреваемая купила канистру бензина на заправке. Затем разлила в здании содержимое и устроила пожар. Уточняется, что во всех происшествиях персонал и посетители были эвакуированы, никто не пострадал.

Против задержанной возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).