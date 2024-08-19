Задержана подозреваемая в поджоге трех торговых центров в Ростове

Первыми женщина подожгла ТЦ «Орбита» и «Парк». Она заходила в магазины под видом клиента, размещала там коробку с фейерверком, а затем поджигала и скрывалась с места происшествия. По пути в третий ТЦ «РИО» подозреваемая купила канистру бензина на заправке. Затем разлила в здании содержимое и устроила пожар. Уточняется, что во всех происшествиях персонал и посетители были эвакуированы, никто не пострадал.