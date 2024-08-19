Рисковали собственными жизнями: 18 пожарных пострадали во время тушения склада в Пролетарском районе

В Пролетарске Ростовской области второй день тушат склады, где 18 августа загорелось дизтопливо. В понедельник, 19 августа, губернатор Василий Голубев сообщил, что части спасателей потребовалась медицинская помощь.
— Задействованные специалисты вынуждены выполнять свои задачи в тяжелейших условиях высоких температур. На данный момент 18 пожарных обратились к медикам, — рассказал губернатор.
Он уточнил, что 14 сотрудников получили амбулаторную помощь, четверо попали в местную ЦРБ. Госпитализированные получили ожоги, находятся в состоянии средней тяжести. Двух пациентов планируют перевести в медучреждение Ростова.
По словам Василия Голубева, в Пролетарск выехала дополнительная бригада медиков.
ВВЕЛИ РЕЖИМ ЧС
Напомним, дизельное топливо на складах вспыхнуло после атаки беспилотников. Из-за крупного пожара в Пролетарском районе 18 августа ввели режим повышенной готовности. 19 августа его перевели в режим чрезвычайной ситуации.
Власти увеличили силы и средства для тушения огня. Районная администрация организовала подвоз воды спасателям. На месте находится заместитель губернатора Сергей Бодряков, он координирует взаимодействие всех служб.
По оценке специалистов, угроза распространения огня на жилые дома и соседние объекты отсутствует.