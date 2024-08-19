Экс-депутата обвинили в изнасиловании в области Жетысу

В социальных сетях появилась информация о том, что депутат районного маслихата области Жетысу якобы изнасиловал ребенка.
По данным отдела полиции Аксуского района, начато досудебное расследование по факту насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего лица.
— Подозреваемый задержан и заключен под стражу. Проводятся следственные мероприятия с назначением необходимых судебных экспертиз. Иные данные в рамках следствия не подлежат распространению в порядке статьи 201 УПК, — проинформировали в районном отделе полиции.