Экс-депутата обвинили в изнасиловании в области Жетысу

— Подозреваемый задержан и заключен под стражу. Проводятся следственные мероприятия с назначением необходимых судебных экспертиз. Иные данные в рамках следствия не подлежат распространению в порядке статьи 201 УПК, — проинформировали в районном отделе полиции.