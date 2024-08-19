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Экс-депутата обвинили в изнасиловании в области Жетысу

В области Жетысу полиция начала досудебное расследование по факту насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего лица, передает корреспондент агентства Kazinform.

В социальных сетях появилась информация о том, что депутат районного маслихата области Жетысу якобы изнасиловал ребенка.

По данным отдела полиции Аксуского района, начато досудебное расследование по факту насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего лица.

— Подозреваемый задержан и заключен под стражу. Проводятся следственные мероприятия с назначением необходимых судебных экспертиз. Иные данные в рамках следствия не подлежат распространению в порядке статьи 201 УПК, — проинформировали в районном отделе полиции.