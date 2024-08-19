В Крыму осудят мужчину за убийство сожительницы

«В ночь на 29 декабря 2018 года нетрезвый мужчина после ссоры со своей 65-летней сожительницей проник в ее дом в селе Солнечное, похитил 30 тыс. рублей и кухонным ножом нанес ей удар в грудь, от которого пострадавшая скончалась», — говорится в сообщении.
По данным СК, мужчина скрывался на территории Крыма и нелегально подрабатывал, чтобы не попасть в поле зрения правоохранительных органов. Однако в ходе системной работы по раскрытию преступлений прошлых лет в январе этого года правоохранители установили его местонахождение, после чего обвиняемый был задержан сотрудниками полиции.
По данным прокуратуры РК, летом 2018 года обвиняемый также совершил кражи двух велосипедов. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
«В настоящее время с утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Верховный Суд Республики Крым для рассмотрения по существу», — уточнили в прокуратуре РК.
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