В Крыму осудят мужчину за убийство сожительницы

По данным СК, мужчина скрывался на территории Крыма и нелегально подрабатывал, чтобы не попасть в поле зрения правоохранительных органов. Однако в ходе системной работы по раскрытию преступлений прошлых лет в январе этого года правоохранители установили его местонахождение, после чего обвиняемый был задержан сотрудниками полиции.