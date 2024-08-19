Участковый-лудоман просил сельчан оформить кредиты и проигрывал их на ставках

Согласно материалам дела, он под выдуманными предлогами просил односельчан брать кредиты, а деньги проигрывал в букмекерских конторах, передает Tengrinews.kz со ссылкой на «Алау».
Установлено, что в период с октября 2022 года по июнь 2023 года капитан полиции в селе Перелески и селе Крымское, злоупотребляя доверием односельчан, просил их брать на себя кредиты в банках второго уровня. Какая-то часть полученных им от доверчивых людей денег шла на погашение его долгов перед другими сельчанами, остальные же деньги участковый проигрывал в пяти букмекерских конторах. Общая сумма нанесенного им ущерба составила 31 миллион тенге.
«В суде подсудимый вину признал. В содеянном раскаялся. Большинство потерпевших по делу просили суд не лишать его свободы. При назначении наказания суд учел в качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание, признание вины, его чистосердечное раскаяние и наличие у него троих малолетних детей. В качестве отягчающего обстоятельство учтено совершение правонарушения лицом, нарушившим принятую им присягу. Суд назначил участковому наказание в виде лишения свободы сроком на три года один месяц в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Осужденный лишен специального звания “капитан полиции”. Гражданские иски потерпевших удовлетворены», — сообщили в суде.