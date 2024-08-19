Участковый-лудоман просил сельчан оформить кредиты и проигрывал их на ставках

Установлено, что в период с октября 2022 года по июнь 2023 года капитан полиции в селе Перелески и селе Крымское, злоупотребляя доверием односельчан, просил их брать на себя кредиты в банках второго уровня. Какая-то часть полученных им от доверчивых людей денег шла на погашение его долгов перед другими сельчанами, остальные же деньги участковый проигрывал в пяти букмекерских конторах. Общая сумма нанесенного им ущерба составила 31 миллион тенге.