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В Челябинской области перевернулся минивэн с пассажирами

Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано в Еткульском районе.

Об этом рассказали в Госавтоинспекции Челябинской области.

Авария произошла ночью 19 августа на 42 километре автодороги «Челябинск-Троицк-Казахастан». По данным ведомства, минивэн «Toyota Alphard» перевернулся на дороге. В Госавтоинспекции отметили, что водитель не справился с управлением.

В машине на тот момент находилось как минимум пять пассажиров. Известно, что 60-летняя женщина скончалась в больнице. Также в медучреждение госпитализировали 30-летнего водителя иномарки, и нескольких пассажиров — это 10-летний мальчик, 20-летний молодой человек, 74-летняя и 47-летняя женщины.