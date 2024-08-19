В Челябинской области перевернулся минивэн с пассажирами

В машине на тот момент находилось как минимум пять пассажиров. Известно, что 60-летняя женщина скончалась в больнице. Также в медучреждение госпитализировали 30-летнего водителя иномарки, и нескольких пассажиров — это 10-летний мальчик, 20-летний молодой человек, 74-летняя и 47-летняя женщины.