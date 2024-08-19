Трех петербурженок оштрафовали за организацию интимных притонов

В Санкт-Петербурге суд признал виновными трех девушек, открывших притоны по продаже сексуальных услуг. Организатора салонов оштрафовали на 150 тысяч рублей, а двух ее сообщниц на 120 тысяч рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
В разные периоды на улице Хасанской, проспекте Просвещения и Литейном проспекте находились интимные салоны, которые работали под руководством Оксаны Радушиной. Вместе с ней в организации работы заведений принимали участие еще две девушки, выполнявшие роли администраторов. Все салоны были закрыты еще в 2022 году.
— Подсудимые вину признали. Суд назначил наказание в виде штрафа: Радушиной — 150 тысяч рублей, ее сообщницам — 120 тысяч рублей каждой, — рассказали в объединенной пресс-службе судов города.