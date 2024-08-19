Трех петербурженок оштрафовали за организацию интимных притонов

В разные периоды на улице Хасанской, проспекте Просвещения и Литейном проспекте находились интимные салоны, которые работали под руководством Оксаны Радушиной. Вместе с ней в организации работы заведений принимали участие еще две девушки, выполнявшие роли администраторов. Все салоны были закрыты еще в 2022 году.