Двух пострадавших при тушении пожара в Пролетарске доставят в Ростов-на-Дону

Напомним, о возгорании на нефтебазе стало известно утром 18 августа. Тогда сообщалось о возгорании дизтоплива на территории промскладов в результате падения обломков БПЛА. После этого на месте происшествия были привлечены экстренные службы, задействовали три пожарных поезда. Вечером 18 августа был введен режим повышенной готовности, а 19 августа его изменили на режим чрезвычайной ситуации.