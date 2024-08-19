Двух пострадавших при тушении пожара в Пролетарске доставят в Ростов-на-Дону

Двух пожарных, получивших ожоги при тушении промсклада в Пролетарске, планируют доставить в Ростов-на-Дону. Информацию по пострадавшим опубликовал губернатор Василий Голубев.
По словам главы региона, всего к медикам обратились 18 специалистов, работавших на месте пожара, 14 из них получили амбулаторную помощь. Остальные — четверо — в состоянии средней тяжести с ожогами были направлены в ЦРБ, двоих из этих пострадавших готовят к переводу в донскую столицу.
— По моему поручению в Пролетарск выехала дополнительная бригада медиков, — сообщил в своем телеграм-канале Василий Голубев.
Напомним, о возгорании на нефтебазе стало известно утром 18 августа. Тогда сообщалось о возгорании дизтоплива на территории промскладов в результате падения обломков БПЛА. После этого на месте происшествия были привлечены экстренные службы, задействовали три пожарных поезда. Вечером 18 августа был введен режим повышенной готовности, а 19 августа его изменили на режим чрезвычайной ситуации.