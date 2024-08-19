Из девяти приграничных районов Курской области отселили более 121 тыс. человек

Представитель МЧС уточнил, что вынужденные переселенцы размещаются как у родственников, так и в ПВР. На сегодняшний день в Курской области развернуто 84 ПВР, в которых находятся более 6,5 тыс. человек. Часть жителей Курской области отправлены в другие регионы поездами и автобусами. За сутки людей доставили в Тамбовскую, Самарскую и Саратовскую области. Их разместили в ПВР. Нуждающихся в специализированном лечении направили в учреждения социального обслуживания.