Из девяти приграничных районов Курской области отселили более 121 тыс. человек

КУРСК, 19 августа. /ТАСС/. Более 121 тыс. человек отселили из 9 приграничных районов Курской области, свыше 650 человек из них покинули опасные зоны за сутки. Об этом сообщил на пресс-брифинге замдиректора департамента информационной политики МЧС РФ Артем Шаров.
«С начала проведения эвакуационных мероприятий с территорий девяти приграничных районов отселено более 121 тыс. человек. За минувшие сутки убыли самостоятельно и организованными колоннами более 650 человек», — сказал он.
Шаров отметил, что работа по отселению жителей приграничных районов и размещению их на безопасных территориях продолжается.
Представитель МЧС уточнил, что вынужденные переселенцы размещаются как у родственников, так и в ПВР. На сегодняшний день в Курской области развернуто 84 ПВР, в которых находятся более 6,5 тыс. человек. Часть жителей Курской области отправлены в другие регионы поездами и автобусами. За сутки людей доставили в Тамбовскую, Самарскую и Саратовскую области. Их разместили в ПВР. Нуждающихся в специализированном лечении направили в учреждения социального обслуживания.
Всего в 23 регионах России работают 120 пунктов временного размещения. В них находятся около 3 тыс. человек, в том числе более 1 200 детей. Кроме того, в 57 субъектах РФ готовы к приему эвакуированных жителей Курской более 390 ПВР общей вместимостью более 19 тыс. человек.