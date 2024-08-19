ЦБ Узбекистана предупредил о мошенничестве от имени сотрудников банка

В пресс-службе ЦБ также сообщили, что мошенники создали в мессенджере Telegram фейковый чат поддержки «Центральный банк Республики Узбекистан» (cb_uzbek). С помощью этого чата злоумышленники собирают необходимую информацию и похищают с карт деньги.
В ЦБ информируют, что банк не имеет никакого отношения к подобным звонкам и чатам в Telegram.
Банк также не предоставляет кредиты ни физическим, ни юридическим лицам.
Кроме этого, в ведомстве просят не обращать внимания на сообщения, в которых людей просят предоставить данные банковских карт, и не передавать мошенникам какую-либо конфиденциальную информацию, а также не переходить по каким-либо ссылкам.
Рекомендуется также использовать только верифицированные страницы регулятора в сетях, которые указаны на официальном сайте.