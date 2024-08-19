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ЦБ Узбекистана предупредил о мошенничестве от имени сотрудников банка

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В соцсетях распространилась информация о том, что мошенники по телефону, представляясь сотрудниками Центрального банка, пытаются получить от граждан конфиденциальную информацию, чтобы потом похитить средства с банковских карт, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

В пресс-службе ЦБ также сообщили, что мошенники создали в мессенджере Telegram фейковый чат поддержки «Центральный банк Республики Узбекистан» (cb_uzbek). С помощью этого чата злоумышленники собирают необходимую информацию и похищают с карт деньги.

В ЦБ информируют, что банк не имеет никакого отношения к подобным звонкам и чатам в Telegram.

Банк также не предоставляет кредиты ни физическим, ни юридическим лицам.

Кроме этого, в ведомстве просят не обращать внимания на сообщения, в которых людей просят предоставить данные банковских карт, и не передавать мошенникам какую-либо конфиденциальную информацию, а также не переходить по каким-либо ссылкам.

Рекомендуется также использовать только верифицированные страницы регулятора в сетях, которые указаны на официальном сайте.