В МЧС предупредили о фейках про эвакуацию в Курской области

«С фейковых электронных адресов продолжается рассылка сообщений в службы и ведомства с дезинформацией», — написано в сообщении.
В МЧС подчеркнули, что действующие аккаунты ведомства указаны на официальном сайте, и призвали граждан быть бдительными.
В Курской области с 6 августа продолжаются бои с ВСУ. 12 августа врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что эвакуации подлежат 180 тыс. жителей региона, уже уехали 121 тыс. 17 августа об эвакуации еще 3 тыс. человек из приграничных районов области сообщили в МЧС.
14 августа о фейках, которые распространяют украинские спецслужбы по поводу ситуации в Курской области, предупредила местная администрация. Власти Курской области призвали не верить сообщениям о приостановке медицинской помощи в регионе.