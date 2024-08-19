В МЧС предупредили о фейках про эвакуацию в Курской области

В Курской области с 6 августа продолжаются бои с ВСУ. 12 августа врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что эвакуации подлежат 180 тыс. жителей региона, уже уехали 121 тыс. 17 августа об эвакуации еще 3 тыс. человек из приграничных районов области сообщили в МЧС.