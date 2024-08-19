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Суд в Новосибирске оставил бизнесмена Казакова под стражей по делу о взятке

Андрея Казакова обвиняют по статьям о мошенничестве и даче взятки.

Адвокаты директора коммерческой организации Андрея Казакова подали апелляцию на решение Дзержинского районного суда Новосибирска, который продлил их подзащитному срок нахождения в СИЗО.

Об этом рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции по Новосибирской области.

Новосибирский суд рассмотрел жалобу и не стал менять Казакову меру пресечения — как минимум до 6 сентября он пробудет в СИЗО. Единственное, суд исключил из постановления часть, в которой говорится, что обвиняемый может продолжить преступную деятельность.

Ранее мы писали: суд оставил под стражей и замначальника ТУАД Константина Громенко.