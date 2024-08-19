Суд в Новосибирске оставил бизнесмена Казакова под стражей по делу о взятке

Новосибирский суд рассмотрел жалобу и не стал менять Казакову меру пресечения — как минимум до 6 сентября он пробудет в СИЗО. Единственное, суд исключил из постановления часть, в которой говорится, что обвиняемый может продолжить преступную деятельность.