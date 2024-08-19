ВСУ за все время боев в Курской области потеряли почти четыре тысячи солдат

Российские военные также отразили три штурмовые атаки противника в направлении населенных пунктов Ольговка, Русское и Черкасское Поречное. Там украинская армия потеряла танк, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины и более 25 человек. Четырех военнослужащих ВСУ взяли в плен, отметили в Минобороны.