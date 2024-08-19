ВСУ за все время боев в Курской области потеряли почти четыре тысячи солдат

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 3800 военнослужащих, 54 танка, 26 боевых машин пехоты, 48 бронетранспортеров», — говорится в заявлении.
Кроме того, ВСУ лишились:
- 281 боевой бронированной машины;
- 123 автомобилей;
- 27 артиллерийских орудий, пяти установок ЗРК;
- семи пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе трех РСЗО HIMARS и одной MLRS;
- пяти станций радиоэлектронной борьбы;
- четырех единиц инженерной техники, в том числе двух инженерных машин разграждения и одной установки разминирования УР-77.
Российские военные также отразили три штурмовые атаки противника в направлении населенных пунктов Ольговка, Русское и Черкасское Поречное. Там украинская армия потеряла танк, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины и более 25 человек. Четырех военнослужащих ВСУ взяли в плен, отметили в Минобороны.
Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
По данным на 18 августа, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 3460 военнослужащих и 50 танков.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.