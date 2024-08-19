Группа добровольцев-спасателей прибыла на вертолётах в горы Пакистана для спасения новосибирских альпинистов

По информации на вечер 18 августа Сергей и Михаил Мироновы сумели спуститься на 100 метров ниже и нашли отброшенные во время обвала рюкзаки. Теперь у новосибирцев есть в распоряжении еда, палатка, спальники, тёплые вещи и даже аптечка. Они находятся на высоте 6200−6400 метров.