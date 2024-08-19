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Группа добровольцев-спасателей прибыла на вертолётах в горы Пакистана для спасения новосибирских альпинистов

Группа добровольцев на вертолётах прибыла для спасения новосибирских альпинистов.

По информации сайта Федерации альпинизма России сегодня, 19 августа, вертолёты, дождавшись погодного окна, сумели доставить отряд из шести добровольцев-спасателей в базовый лагерь ABC на высоте 6100 метров.

Задача спасателей — помочь в спуске пострадавшим новосибирским альпинистам Сергею и Михаилу Мироновым, а также определить состояние альпиниста Сергея Нилова, входящего в состав группы.

Напомним, что группа из пяти альпинистов, в состав которой входят двое новосибирцев, отправилась на восхождение к подножию вершины Гашербрум в Пакистане в начале августа. Целью экспедиции был поиск и спуск тела погибшего год назад российского альпиниста Дмитрия Головченко.

Однако 17 августа группа сама оказалась в чрезвычайном положении в результате обвала во время ледовых работ. В настоящее время организуются спасательные работы с участием армии Пакистана.

По информации на вечер 18 августа Сергей и Михаил Мироновы сумели спуститься на 100 метров ниже и нашли отброшенные во время обвала рюкзаки. Теперь у новосибирцев есть в распоряжении еда, палатка, спальники, тёплые вещи и даже аптечка. Они находятся на высоте 6200−6400 метров.

«Прецедент» продолжает следить за судьбой альпинистов и будет оперативно выкладывать информацию о ходе спасательных работ.

Ранее редакция писала о том, что новосибирский альпинист сорвался с ледника Большой Актру на Алтае.

туризм и отдых