Группа добровольцев-спасателей прибыла на вертолётах в горы Пакистана для спасения новосибирских альпинистов

По информации сайта Федерации альпинизма России сегодня, 19 августа, вертолёты, дождавшись погодного окна, сумели доставить отряд из шести добровольцев-спасателей в базовый лагерь ABC на высоте 6100 метров.
Задача спасателей — помочь в спуске пострадавшим новосибирским альпинистам Сергею и Михаилу Мироновым, а также определить состояние альпиниста Сергея Нилова, входящего в состав группы.
Напомним, что группа из пяти альпинистов, в состав которой входят двое новосибирцев, отправилась на восхождение к подножию вершины Гашербрум в Пакистане в начале августа. Целью экспедиции был поиск и спуск тела погибшего год назад российского альпиниста Дмитрия Головченко.
Однако 17 августа группа сама оказалась в чрезвычайном положении в результате обвала во время ледовых работ. В настоящее время организуются спасательные работы с участием армии Пакистана.
По информации на вечер 18 августа Сергей и Михаил Мироновы сумели спуститься на 100 метров ниже и нашли отброшенные во время обвала рюкзаки. Теперь у новосибирцев есть в распоряжении еда, палатка, спальники, тёплые вещи и даже аптечка. Они находятся на высоте 6200−6400 метров.
«Прецедент» продолжает следить за судьбой альпинистов и будет оперативно выкладывать информацию о ходе спасательных работ.
Ранее редакция писала о том, что новосибирский альпинист сорвался с ледника Большой Актру на Алтае.