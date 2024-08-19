В перевернувшемся в Литве автобусе были россияне с двойным гражданством

«По информации министерства развития инфраструктуры Калининградской области, автобус “Эколайн” из Калининграда в Ригу отправился в воскресенье, 18 августа от автовокзала Калининграда в 21.30. Автобус принадлежит латвийскому перевозчику, водитель также гражданин Латвийской Республики. В автобусе находилось 46 пассажиров, из них 20 пассажиров — граждане РФ с двойным гражданством. В аварии, произошедшей на территории Литовской Республики, по предварительным данным, пострадали 26 пассажиров. По информации перевозчика остальные пассажиры, кому не потребовалась помощь медиков, будут отправлены резервным автобусом в Ригу. Держим связь с посольством России, если нужна будет какая-то помощь — окажем», — сказали в пресс-службе.