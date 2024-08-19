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Водитель-нарушитель избил инспектора ДПС. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Водитель нанес побои сотруднику дорожно-постовой службы за требование убрать неправильно припаркованный автомобиль, передает корреспондент Podrobno.uz.

Главное управление внутренних дел Ташкента прокомментировало распространившееся в соцсетях видео с ситуацией активного противодействия сотруднику органов внутренних дел.

Сообщается, что 19 августа текущего года в два ночи на территории рынка в Бектемирском районе инспектор патрульно-постовой службы Управления охраны общественного порядка Ж. Раджабов во время ночного дежурства обнаружил автомобиль Captiva, припаркованный в неположенном месте.

Поскольку Captiva мешала движению других автомобилей, Раджабов позвонил владельцу и попросил убрать автомобиль.

Однако владелец автомобиля не выполнил законное требование сотрудника органов внутренних дел, оказал ему активное сопротивление и ударил инспектора, нанеся ему телесные повреждения.

Прокуратура Бектемирского района по данному факту проводит расследование для принятия юридического решения.