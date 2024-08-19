Водитель-нарушитель избил инспектора ДПС. Видео

Сообщается, что 19 августа текущего года в два ночи на территории рынка в Бектемирском районе инспектор патрульно-постовой службы Управления охраны общественного порядка Ж. Раджабов во время ночного дежурства обнаружил автомобиль Captiva, припаркованный в неположенном месте.