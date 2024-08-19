Планы Киева и потери ВСУ. Что известно о ситуации в Курской области

Всего за время боевых действий противник потерял до 3 800 военнослужащих.
Подразделения ВСУ на курском направлении передислоцируются в попытке начать атаку на новом участке, но российские силы контролируют ситуацию, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
ТАСС собрал основное о ситуации.
Обстановка в регионе
ВС России отразили украинские атаки на Ольговку, Русское Черкасское и Поречное Курской области.
Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Борки, Богдановка, Вишневка, Викторовка, Косица, Любимовка, Меловой, Снагость, западнее Мартыновки и юго-восточнее Коренево.
Авиация нанесла удары по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов противника в районах населенных пунктов Басовка, Ворожба, Кружок, Мирополье, Новая Сечь и Садки Сумской области.
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
Украинские потери
Противник за сутки потерял более 330 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, боевую машину пехоты, три бронетранспортера, 19 боевых бронированных машин, а также восемь автомобилей, два артиллерийских орудия и три миномета.
Общие потери ВСУ за время боев на курском направлении составили до 3 800 военнослужащих, 54 танка, 26 боевых машин пехоты, 48 бронетранспортеров, 281 боевая бронированная машина, 123 автомобиля, 27 артиллерийских орудий, пять установок зенитных ракетных комплексов, семь пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS, пять станций радиоэлектронной борьбы, а также четыре единицы инженерной техники,
Планы Киева
Подразделения ВСУ на курском направлении передислоцируются в попытке начать атаку на новом участке, но российские силы контролируют ситуацию, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
Он добавил, что украинские подразделения планировали зайти в Курск, после чего начать «торговаться» для достижения мирных соглашений.
Алаудинов отметил, что для нападения ВСУ было было задействовано «все, что они могли собрать», включая танки и бронированные машины.
Помощь жителям
Пиротехнические подразделения МЧС обезвредили в Курской области около 130 взрывоопасных предметов после обстрелов со стороны ВСУ.
За сутки автоколоннами МЧС в регион доставлено более 250 тонн гуманитарной помощи, всего по линии ведомства в регион доставлено более 2,4 тыс. тонн гуманитарных грузов.