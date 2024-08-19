Планы Киева и потери ВСУ. Что известно о ситуации в Курской области

Общие потери ВСУ за время боев на курском направлении составили до 3 800 военнослужащих, 54 танка, 26 боевых машин пехоты, 48 бронетранспортеров, 281 боевая бронированная машина, 123 автомобиля, 27 артиллерийских орудий, пять установок зенитных ракетных комплексов, семь пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS, пять станций радиоэлектронной борьбы, а также четыре единицы инженерной техники, в т. ч. две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.