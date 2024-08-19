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Новосибирский врач погиб при спуске с горы на Алтае

Врач из Новосибирска Владислав Садыков погиб при спуске с горы на Алтае.

Ее высота составляет 3703 метра.

Трагедия случилась 18 августа текущего года. Об этом сообщает Новосибирская региональная федерация альпинизма.

Отмечается, что Садыков был врачом в альпинистском лагере на г. Актру. Он присматривал за профессиональными альпинистами, сотрудниками лагеря и за всеми прибывшими в долину.

«Мы потеряли порядочного, честного очень профессионального товарища», — сообщает Новосибирская региональная федерация альпинизма.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что новосибирский режиссер Миронов попал под ледяную лавину в Пакистане.

несчастный случай