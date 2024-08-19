Суд оставил под стражей замглавы ТУАД Новосибирской области

Новосибирский областной суд не стал менять меру пресечения замглавы Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД) Константину Громенко. Подсудимый останется под стражей до 12 октября.
— Новосибирский областной суд, заслушав доводы апелляционных жалоб, мнения сторон, не стал изменять меру пресечения Громенко К. Г. и переводить его под домашний арест. При этом из описательно-мотивировочной части постановления исключили вывод районного суда о том, что обвиняемый продолжит заниматься преступной деятельностью, — сообщило Управление судебного департамента Новосибирской области.
Напомним, Громенко подозревают в получении взяток в особо крупном размере. По версии следствия, он оказывал содействие бизнесменам в строительстве и ремонте дорог.
Ранее суд отправил обвиняемого в СИЗО до 12 августа, но позже продлил срок заключения до 12 октября этого года.