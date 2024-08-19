Суд оставил под стражей замглавы ТУАД Новосибирской области

— Новосибирский областной суд, заслушав доводы апелляционных жалоб, мнения сторон, не стал изменять меру пресечения Громенко К. Г. и переводить его под домашний арест. При этом из описательно-мотивировочной части постановления исключили вывод районного суда о том, что обвиняемый продолжит заниматься преступной деятельностью, — сообщило Управление судебного департамента Новосибирской области.