Олбани
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд оставил под стражей замглавы ТУАД Новосибирской области

Адвокаты Громенко требовали отправить его под домашний арест.

Источник: Управление судебного департамента Новосибирской области

Новосибирский областной суд не стал менять меру пресечения замглавы Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД) Константину Громенко. Подсудимый останется под стражей до 12 октября.

— Новосибирский областной суд, заслушав доводы апелляционных жалоб, мнения сторон, не стал изменять меру пресечения Громенко К. Г. и переводить его под домашний арест. При этом из описательно-мотивировочной части постановления исключили вывод районного суда о том, что обвиняемый продолжит заниматься преступной деятельностью, — сообщило Управление судебного департамента Новосибирской области.

Напомним, Громенко подозревают в получении взяток в особо крупном размере. По версии следствия, он оказывал содействие бизнесменам в строительстве и ремонте дорог.

Ранее суд отправил обвиняемого в СИЗО до 12 августа, но позже продлил срок заключения до 12 октября этого года.