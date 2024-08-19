Задержанного УФСБ крупного «синтетического» наркодилера осудили в Волгограде

— Светлоярским районным судом Орлов И. признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, — прокомментировали V102.RU в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.