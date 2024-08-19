В Прикамье директор детского сада перевела мошенникам более 3 млн рублей

Жительница Прикамья получила в мессенджере сообщения якобы от своего начальства о том, что ей интересуется сотрудник ФСБ. На следующий день ей позвонил лжесотрудник спецслужбы. Для большей убедительности аферист надел форму и связался с ней по видеосвязи. Злоумышленник предложил женщине выполнить процедуру «обновления основного счета», чтобы пресечь действия неизвестных, которые якобы пытаются оформить кредит на ее имя.
Поверив аферистам, женщина в течение нескольких дней по инструкции звонивших оформила на свое имя кредиты в банках города Березники. Полученную сумму она через банкоматы перевела на счета, указанные незнакомцами. Таким образом жительница Прикамья лишилась более 3,3 млн рублей.
Когда женщина поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию. Сейчас по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.