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В Башкирии сотрудник нефтехимической компании ответит за получение взяток

В Салавате следователи предъявили обвинение начальнику отдела внутреннего аудита группы нефтехимических компаний.

Мужчину уличили в получении взяток в крупном и особо крупном размерах.

В 2020 году сотрудник получил от руководства одной из организаций и фирмы-подрядчика взятки в виде скидок на покупку гостевого дома стоимостью 4,8 млн рублей и кухонного гарнитура стоимостью больше 560 тыс рублей. Взамен он пообещал не препятствовать заключению невыгодных сделок по продаже ряду руководителей подразделений компании и другим лицам 12 гостевых домов базы отдыха, которая находилась на балансе предприятия, по заниженной стоимости.

Факт взяточничества выявили оперативники ФСБ и МВД Башкирии после получения информации от подразделения собственной безопасности компании. Мздоимца задержали, у него дома и на рабочем месте провели обыски. На время следствия он находится под домашним арестом.

В отношении экс-директора предприятия возбудили дело о незаконном выводе гостевых домов базы отдыха из собственности компании.