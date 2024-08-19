В Башкирии сотрудник нефтехимической компании ответит за получение взяток

В 2020 году сотрудник получил от руководства одной из организаций и фирмы-подрядчика взятки в виде скидок на покупку гостевого дома стоимостью 4,8 млн рублей и кухонного гарнитура стоимостью больше 560 тыс рублей. Взамен он пообещал не препятствовать заключению невыгодных сделок по продаже ряду руководителей подразделений компании и другим лицам 12 гостевых домов базы отдыха, которая находилась на балансе предприятия, по заниженной стоимости.