Утопила в ванной и выбросила в мусорку: матери-детоубийце вынесли приговор

Сегодня, 19 августа, суд вынес приговор по громкому делу об убийстве новорожденного.
Труп девочки 18 декабря прошлого года случайно нашли прохожие. Ребенка завернули в мусорный пакет и выбросили в контейнер по улице Малиновского.
Следком по Омской области завел уголовное дело. Чтобы найти виновницу страшного преступления, потребовалась большая работа оперативников и молекулярно-генетическая экспертиза.
Как выяснилось в процессе следствия, девочку родила 30-летняя женщина, уже воспитывающая двоих сыновей. Третий ребенок был ей не нужен, поэтому свою нежелательную беременность она тщательно скрывала от всех.
Когда подошел срок родов, женщина заперлась в ванной и утопила новорожденную дочь, как жестокие хозяева ненужных котят. А потом завернула тело ребенка в мусорный пакет и вынесла на помойку.
Суд признал ее виновной в преступлении, предусмотренном ст. 106 УК РФ — «Убийство матерью новорожденного во время или сразу же после родов». Санкция этой статьи предусматривает наказание от 2-х до 4-х лет лишения либо ограничения свободы.
По приговору суда мать-детоубица проведет в колонии-поселении два года. Вердикт не вступил в законную силу. В прокуратуре пока не решили, будет ли гособвинение обжаловать решение суда.