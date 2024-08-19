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В Ростовской области грузовой поезд насмерть сбил 37-летнего жителя Курска

Вблизи ж/д станции в Ростовской области погиб житель Курска.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области грузовой поезд насмерть сбил 37-летнего жителя Курска. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе транспортной полиции.

— Трагедия произошла в районе ж/д станции Каменская. Предварительно, причиной стало нарушение правил безопасного поведения на железной дороге. Сейчас выясняются детали случившегося, проводится проверка, — рассказали в пресс-службе УТ МВД по СКФО.

Жителям Дона напоминают: железная дорога — территория повышенной опасности.

Около путей нужно быть внимательными и осторожными. Нельзя идти в наушниках или отвлекаться на гаджеты. Поезд за одну секунду проезжает до 20 метров, а его тормозной путь в среднем составляет 1 км. Остановить состав сразу просто невозможно.

Также взрослым и детям запрещено подниматься на вагоны, опоры и специальные конструкции контактной сети. Провода там имеют напряжение свыше 27 тысяч вольт, а электрическая дуга может возникнуть еще во время подъема на ж/д объект.

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