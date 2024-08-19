В Ростовской области грузовой поезд насмерть сбил 37-летнего жителя Курска

Около путей нужно быть внимательными и осторожными. Нельзя идти в наушниках или отвлекаться на гаджеты. Поезд за одну секунду проезжает до 20 метров, а его тормозной путь в среднем составляет 1 км. Остановить состав сразу просто невозможно.