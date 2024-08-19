Переписывался в соцсетях и уехал: В Ростовской области нашли подростка из Екатеринбурга, который пропал по дороге к друзьям

15-летний житель Свердловской области решил попутешествовать и отправился к друзьям по переписке в Ростовскую область. Правда родителям о поездке не рассказал и всполошил отделы полиции и на Урале, и на юге страны.
ПРОВОДИЛ ЧАСЫ ЗА МОНИТОРОМ.
Как рассказал источник «КП — Ростов-на-Дону», старшеклассник из Екатеринбурга в соцсетях познакомился с подростками из Новошахтинска — парнем и девушкой примерно того же возраста. Ребята быстро нашли общий язык и могли переписываться часами.
В какой-то момент школьники решили встретиться вживую. Тогда Евгений решил отправиться к новым друзьям в гости, несмотря на долгий путь.
Юноша понимал, что родители не разрешать ему поехать так далеко. Добираться из Екатеринбурга в Ростовскую область придется больше суток. Чтобы дома не волновались, подросток сказал маме, что хочет навестить друзей в Тобольске в восьми часах езды от родного города.
Женщина дала добро на поездку. В Тобольске у Жени действительно были друзья, и мать им доверяла. Судя по всему, женщина хотела, чтобы сын отвлекся от телефона и компьютера и отдохнул перед новым учебным годом.
ПОЗВОНИЛИ ТОБОЛЬСКИМ ДРУЗЬЯМ, А ПОТОМ — В ПОЛИЦИЮ.
Школьник пообещал матери, что будет на связи и купил билет на поезд «Екатеринбург — Имеретинский Курорт». Состав делал остановку в Новошахтинске, куда изначально и хотел попасть Евгений.
Однако план почти сразу провалился. Мобильная связь в таком долгом пути часто пропадала. Родители юного путешественника забили тревогу, когда не смогли до него дозвониться. Обратились к тобольским друзьям, но те ожидаемо даже не знали ни о какой поездке.
Семья написала заявление в полицию. Пока Евгений дремал в поезде под звук колес, силовики Екатеринбурга разослали ориентировки школьника по всем отделам полиции. Так парень оказался в федеральном розыске.
ПОПАЛ НЕ К ДРУЗЬЯМ, А В ПРИЮТ.
Тем временем ничего не подозревающий мальчишка уже подъезжал к пункту назначения. Он вышел на станции Шахтная, но вместо друзей его встретили полицейские.
Как сообщили в пресс-службе УТ МВД по СКФО, подростка сняли с поезда.
— Противоправных действий в его отношении не совершалось, — сказали в ведомстве.
С железнодорожной станции парня отвезли в Таганрог, в социальный приют. Там Евгений будет ждать родителей — за ним приедет мама. 27 августа женщина с сыном отправится домой, в Екатеринбург.