Переписывался в соцсетях и уехал: В Ростовской области нашли подростка из Екатеринбурга, который пропал по дороге к друзьям

Однако план почти сразу провалился. Мобильная связь в таком долгом пути часто пропадала. Родители юного путешественника забили тревогу, когда не смогли до него дозвониться. Обратились к тобольским друзьям, но те ожидаемо даже не знали ни о какой поездке.